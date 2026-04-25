Rendez-vous à Troie Des enfants instruits, avec Denis Kambouchner De natura rerum Arles

Arles

Rendez-vous à Troie Des enfants instruits, avec Denis Kambouchner

Samedi 9 mai 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

De natura rerum reçoit le philosophe Denis Kambouchner, spécialiste de Descartes, et auteur de deux ouvrages, un roman dans la guerre de Troie et Des enfants instruits, qui vient de paraître aux Editions les Belles Lettres.

Denis Kambouchner, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est historien de la philosophie moderne. Directeur de la nouvelle édition des Œuvres de Descartes (Gallimard), il a notamment publié Descartes n’a pas dit (Les Belles Lettres, 2015). Après Une école contre l’autre (2000), L’École, question philosophique (2013) et Quelque chose dans la tête (2019), Des Enfants instruits est son quatrième ouvrage sur les problèmes de l’éducation scolaire et de la culture. Il est également l’auteur d’un roman pour la jeunesse, Rendez-vous à Troie (2e éd., Les Belles Lettres, 2025).



Rendez-vous à Troie

Les Belles Lettres, mars 2025



Par le sortilège d’une boule de cristal oubliée dans un grenier de banlieue, Léo Cerzanne, collégien de 13 ans, se retrouve sur les rives de la mer Égée, au siège de Troie.



Accueilli avec bienveillance par les héros, Achille et Patrocle, il apprend qu’il est invulnérable et qu’il peut se rendre invisible à volonté. Armé de tout son courage, il s’aventure dans le camp grec, à l’assemblée des guerriers, puis au coeur de la bataille.



Achille, bientôt, confie au jeune voyageur une mission qu’il saura remplir. Quant à briser l’engrenage qui mène à la mort de Patrocle, Léo en sera-t-il capable ? Les dieux veillent, et terribles sont les passions… Sous les murs de Troie, il aura du moins rendez-vous avec l’amitié, avant une autre aventure celle du retour.



La substance de l’Iliade est ici rendue accessible à de jeunes lecteurs, dans le respect de la richesse de l’intrigue comme de la poésie du langage. L’expérience de Léo prend place dans les interstices de l’épopée c’est au fond celle même du lecteur, avec ce qu’elle implique à la fois d’engagement et d’étonnement. Par là, ce Rendez-vous à Troie, roman de formation pour aujourd’hui, est aussi un rendez-vous avec les grands livres.



Des enfants instruits. Réconcilier l’école et la culture

Les Belles Lettres, janvier 2026



Voulez-vous des enfants instruits, ou des ignorants ? Question trop abrupte ? On l’a prétendu l’important, plutôt que le savoir, n’est-ce pas l’habileté à trouver l’information ? Mais non pour toute chose ou presque, il faut des bases, et apprendre, c’est incorporer. C’est le premier objet de ce livre. À présent et de façon générale, notre école peut-elle faire des enfants instruits ? Au vu de sa pente, on en doute. L’état du service public laisse trop à désirer. Que faire alors ? C’est le second objet de ce livre trouver comment enrichir l’école, vite.



La crise de notre système éducatif est plurielle, dans ses aspects comme dans ses causes. L’urgent n’est pas de chercher à qui la faute, mais d’aller au fond des problèmes posés. Nature et valeur de la culture à installer, rôle et statut des enseignants, place des écrans et de l’IA, relations avec les familles, destin de l’idéal républicain… En dix chapitres, ce livre qui s’adresse à tous s’attache à éclairer une série de point clés, et à définir les nouveaux équilibres dont, quoi qu’il en soit de l’état du monde, l’éducation scolaire aura besoin. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

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English :

De natura rerum welcomes philosopher Denis Kambouchner, a specialist in Descartes and author of two books, Un roman dans la guerre de Troie and Des enfants instruits, just published by Editions les Belles Lettres.

L’événement Rendez-vous à Troie Des enfants instruits, avec Denis Kambouchner Arles a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Arles