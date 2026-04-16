la Camargue des 4 saisons Arles
la Camargue des 4 saisons Arles samedi 9 mai 2026.
Arles
la Camargue des 4 saisons
Samedi 9 mai 2026 de 21h à 22h30. place de la republique Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
L’association Étoile de l’Avenir célèbre ses 120 ans en mai en vous proposant un spectacle traditionnel son et lumière.
a l’occasion de leur 120 ans, l’Étoile de l’Avenir vous présente son spectacle traditionnel, son et lumière La Camargue des 4 saisons . Véritable immersion dans l’âme camarguaise. À travers une mise en scène vivante et authentique, il met en lumière les traditions locales des gens d’ici ainsi que la beauté sauvage des paysages au fil des saisons.
Chaque tableau transporte le spectateur entre chevaux, moutons, charretiers et costumes traditionnels, tout en racontant l’histoire et les valeurs de notre région unique. Rythmé par les danses et la musique traditionnelle, les démonstrations équestres, le spectacle offre un moment à la fois culturel, émouvant et spectaculaire, qui célèbre l’identité forte de la Camargue. .
place de la republique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 02 75 36 etoiledelavenir@cegetel.net
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English :
The Étoile de l’Avenir association celebrates its 120th anniversary in May with a traditional sound and light show.
L’événement la Camargue des 4 saisons Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles
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