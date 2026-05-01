Ciné-Fil | Persepolis Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
Ciné-Fil | Persepolis Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles jeudi 21 mai 2026.
Arles
Ciné-Fil | Persepolis
Jeudi 21 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 22:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Séance présentée par l’équipe du cinéma, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles.
Synopsis
Téhéran 1978 Marjane, huit ans, songe à l’avenir. Choyée par des parents modernes et cultivés, liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui provoquent la chute du régime du Chah.
Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des commissaires de la révolution qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations… La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger.
De Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
Screening presented by the cinema team, in partnership with the Arles Media Library.
L’événement Ciné-Fil | Persepolis Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles
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