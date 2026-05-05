Au rythme de Vera | Jazz in Arles, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Au rythme de Vera | Jazz in Arles Mardi 19 mai, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Synopsis : En 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va défier les conventions, s’opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve : organiser un concert de Keith Jarrett à l’Opéra de Cologne. Son audace et sa détermination vont donner naissance à un des enregistrements mythiques du XXe siècle : The Köln Concert.

Réalisation : Ido Fluk

Casting : Mala Emde, John Magaro, Michael Chernus

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles à l’occasion de la 30ème édition de l’événement à retrouver à la Chapelle du Méjan du 27 au 31 mai. Jazz in Arles Au rythme de Vera