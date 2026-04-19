Arles

120 ans de l’Etoile de l’Avenir

Du 08/05 au 17/05/2026 tous les jours. Centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-08

Les 120 ANS de l’Étoile de l’Avenir

L’association Étoile de l’Avenir célèbre ses 120 ans avec une série de manifestations festives mettant à l’honneur les traditions provençales. Au programme exposition, spectacle,conférence, marché d’antan… Ces événements visent à valoriser le patrimoine local et à rassembler le public autour de l’histoire et du savoir-faire de l’association, fondée en 1906. .

Centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 02 75 36 etoiledelavenir@cegetel.net

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English :

120 YEARS of Étoile de l’Avenir

L’événement 120 ans de l’Etoile de l’Avenir Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles