Persepolis | Ciné-Fil, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Persepolis | Ciné-Fil Jeudi 21 mai, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T22:30:00+02:00

Synopsis : Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir. Choyée par des parents modernes et cultivés, liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui provoquent la chute du régime du Chah.

Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des commissaires de la révolution qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations… La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger.

Réalisation : Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Séance présentée par l’équipe du cinéma, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles. Ciné-Fil Médiathèque d’Arles