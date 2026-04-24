La corde au cou | Rencontre avec le Café des langues arlésien Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

La corde au cou | Rencontre avec le Café des langues arlésien

Mardi 5 mai 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 23:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Rencontre avec le Café des Langues Arlésien, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

L’histoire vraie de Tony Kiritsis. Le 8 février 1977 à Indianapolis, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa ruine. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. Sous les yeux de la télévision, chacun choisit son camp Tony est-il un criminel ou une victime en quête de justice ?



De Gus Van Sant

Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Meeting with the Café des Langues Arlésien, for a bilingual exchange at the end of the screening.

L’événement La corde au cou | Rencontre avec le Café des langues arlésien Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles