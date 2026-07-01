Les Suds, à Arles Clémence Gabrielidis Immortelles Musée départemental Arles antique Arles

Informations pratiques

Arles

Les Suds, à Arles Clémence Gabrielidis Immortelles

Lundi 13 juillet 2026 de 16h à 21h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 21:30:00

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion des Suds, à Arles, Clémence Gabrielidis présente Immortelles, une création vocale originale inspirée de Sappho, de Sotiría Béllou et de la figure de Vénus.

En écho à l’exposition Le passage de Vénus du Musée départemental Arles antique, le festival Les Suds, à Arles propose Immortelles, une création originale de la musicienne et chanteuse Clémence Gabrielidis.



Portée par une voix aux accents méditerranéens, cette œuvre fait dialoguer la poésie de Sappho, poétesse de la Grèce antique, avec celle de Sotiría Béllou, figure emblématique du rebetiko et du laïkó grecs. Fragments antiques, mélodies populaires et compositions contemporaines se mêlent pour offrir un hommage sensible aux femmes, à l’amour, à la liberté et à la puissance du féminin.



La soirée débute par un Salon de musique autour de Sappho & Aphrodite, réunissant Romy Wyche, directrice du Musée départemental Arles antique et commissaire de l’exposition Le passage de Vénus, et Clémence Gabrielidis. Cette rencontre permet d’explorer les liens entre patrimoine, poésie antique et création musicale contemporaine.



Programme



– 16h30 Salon de musique Sappho & Aphrodite

Rencontre avec Romy Wyche et Clémence Gabrielidis.



– 20h00 Concert-création Immortelles

Une création vocale originale interprétée par Clémence Gabrielidis. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

As part of the Suds festival in Arles, Clémence Gabrielidis presents *Immortelles*, an original vocal work inspired by Sappho, Sotiría Béllou, and the figure of Venus.

L’événement Les Suds, à Arles Clémence Gabrielidis Immortelles Arles a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme d’Arles