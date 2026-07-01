Mademoiselle | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Informations pratiques

Arles

Mademoiselle | Rencontre avec le réalisateur

Vendredi 10 juillet 2026 de 16h à 19h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Rencontre avec Park Chan-Wook, qui est à Arles pour présenter son exposition Par un matin calme à la Fondation Lee Ufan, dans le cadre des Rencontres de la Photographie.

En partenariat avec la Fondation Lee Ufan.

Réservation possible seulement en caisse du cinéma.

Synopsis Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…

Réalisation Park Chan-Wook

Casting Kim Min-Hee, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha

Interdit 12 ans avec avertissement, version longue (2h47) .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An interview with Park Chan-Wook, who is in Arles to present his exhibition *On a Quiet Morning* at the Lee Ufan Foundation as part of the Rencontres de la Photographie.

In partnership with the Lee Ufan Foundation.

L’événement Mademoiselle | Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arles