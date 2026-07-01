Mademoiselle | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
vendredi 10 juillet 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles
Informations pratiques
Arles
Mademoiselle | Rencontre avec le réalisateur
Vendredi 10 juillet 2026 de 16h à 19h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Rencontre avec Park Chan-Wook, qui est à Arles pour présenter son exposition Par un matin calme à la Fondation Lee Ufan, dans le cadre des Rencontres de la Photographie.
En partenariat avec la Fondation Lee Ufan.
Réservation possible seulement en caisse du cinéma.
Synopsis Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…
Réalisation Park Chan-Wook
Casting Kim Min-Hee, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha
Interdit 12 ans avec avertissement, version longue (2h47) .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
An interview with Park Chan-Wook, who is in Arles to present his exhibition *On a Quiet Morning* at the Lee Ufan Foundation as part of the Rencontres de la Photographie.
In partnership with the Lee Ufan Foundation.
L’événement Mademoiselle | Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arles
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