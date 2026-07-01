Fête votive de Salin-de-Giraud Arles
vendredi 10 juillet 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Fête votive de Salin-de-Giraud
Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2026. Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Organisée par le club taurin Prouvenço Aficion et l’association La Relève.
Au programme
Vendredi 10 juillet
– 21h Taureau Piscine (La Relève)
Samedi 11 juillet
– 19h30 repas moules-frites (La Relève) et soirée animée par DJ Family (musique des années 80 à aujourd’hui)
Dimanche 12 juillet
– 12h Abrivado (manade Grimaud)
– 19h Bandido (manade Grimaud)
– 19h30 repas grillades (La Relève)
– 20h Animation musicale Punto y Aparte & Cassaka
– 23h DJ’s
Lundi 13 juillet
– 19h30 Repas (La Relève)
– 20h Animation musicale Mind the Gap
– Minuit DJ’s
Mardi 14 juillet
– 12h Abrivado (manade Grimaud)
– 19h Bandido (manade Grimaud)
Fête foraine du vendredi au mardi.
Restauration et buvette sur place. .
Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 37 89 24
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English :
Organized by the Prouvenço Aficion bullfighting club and the La Relève association.
L’événement Fête votive de Salin-de-Giraud Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles
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