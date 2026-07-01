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AGENDA · Arles

Fête votive de Salin-de-Giraud Arles

vendredi 10 juillet 2026 · Arles

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Ville
13129 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Arles

Fête votive de Salin-de-Giraud

Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2026. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-10

Organisée par le club taurin Prouvenço Aficion et l’association La Relève.
Au programme

Vendredi 10 juillet
– 21h Taureau Piscine (La Relève)

Samedi 11 juillet
– 19h30 repas moules-frites (La Relève) et soirée animée par DJ Family (musique des années 80 à aujourd’hui)

Dimanche 12 juillet
– 12h Abrivado (manade Grimaud)
– 19h Bandido (manade Grimaud)
– 19h30 repas grillades (La Relève)
– 20h Animation musicale Punto y Aparte & Cassaka
– 23h DJ’s

Lundi 13 juillet
– 19h30 Repas (La Relève)
– 20h Animation musicale Mind the Gap
– Minuit DJ’s

Mardi 14 juillet
– 12h Abrivado (manade Grimaud)
– 19h Bandido (manade Grimaud)

Fête foraine du vendredi au mardi.
Restauration et buvette sur place.   .

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 37 89 24 

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English :

Organized by the Prouvenço Aficion bullfighting club and the La Relève association.

L’événement Fête votive de Salin-de-Giraud Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles

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