Rejon d’Or 2026 Méjanes en Camargue Arles

Arles

Rejon d’Or 2026

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 18h. Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

C’est officiel ! Le mythique Rejon d’Or revient au Domaine de Méjanes le dimanche 12 juillet à 18h pour une 54e édition qui s’annonce exceptionnelle.

Dans le cadre unique de la Camargue, vibrez au rythme d’un grand moment de tradition et d’émotion avec les toros de Jalabert Frères et un cartel prestigieux réunissant Joao Moura Fils, Léa Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza.



Et parce qu’une belle soirée camarguaise ne s’arrête pas aux arènes, prolongez le plaisir autour d’un moment convivial apéro, grillades et musique au cœur de Méjanes. .

Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70

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English :

It’s official! The legendary Rejon d’Or returns to the Domaine de Méjanes on Sunday July 12 at 6pm for what promises to be an exceptional 54th edition.

L’événement Rejon d’Or 2026 Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles