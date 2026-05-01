La Vénus d’Arles et Praxitèle Presqu’Ile du Cirque Romain Arles
La Vénus d’Arles et Praxitèle Presqu’Ile du Cirque Romain Arles jeudi 21 mai 2026.
Arles
La Vénus d’Arles et Praxitèle
Jeudi 21 mai 2026 de 18h à 19h15. Presqu’Ile du Cirque Romain Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:15:00
Date(s) :
2026-05-21
Conférence La Vénus d’Arles un chef d’œuvre au sein de la carrière de Praxitèle ?
Le point sur un débat qui traverse toujours le champ des études grecques.
Par Ludovic Laugier, conservateur en chef en charge des sculptures grecques au musée du Louvre et commissaire de l’exposition. .
Presqu’Ile du Cirque Romain Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
Conference The Venus of Arles: a masterpiece in Praxiteles’ career?
L’événement La Vénus d’Arles et Praxitèle Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles
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