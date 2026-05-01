25 ans de broderie église des Trinitaires Arles

Arles

25 ans de broderie

Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2026 le lundi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h. Le mercredi de 14h à 18h. église des Trinitaires 35 rue de la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

Reneissènço présente 25 ans de broderie et retour dans le passé .

Exposition 25 ans de broderie atelier créé par Ghislaine Soler, et exposition de costumes de la Mode Arlésienne des années 1900 à 1930. .

église des Trinitaires 35 rue de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 05 85 19 mh.michon@gmail.com

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English :

Reneissènço presents 25 years of embroidery and a return to the past .

L’événement 25 ans de broderie Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles