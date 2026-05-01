25 ans de broderie église des Trinitaires Arles
25 ans de broderie église des Trinitaires Arles mercredi 20 mai 2026.
Arles
25 ans de broderie
Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2026 le lundi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h. Le mercredi de 14h à 18h. église des Trinitaires 35 rue de la République Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-20
Reneissènço présente 25 ans de broderie et retour dans le passé .
Exposition 25 ans de broderie atelier créé par Ghislaine Soler, et exposition de costumes de la Mode Arlésienne des années 1900 à 1930. .
église des Trinitaires 35 rue de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 05 85 19 mh.michon@gmail.com
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English :
Reneissènço presents 25 years of embroidery and a return to the past .
L’événement 25 ans de broderie Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles
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