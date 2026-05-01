Course camarguaise Emboulé Arles
Course camarguaise Emboulé Arles jeudi 21 mai 2026.
Arles
Course camarguaise Emboulé
Jeudi 21 mai 2026 à partir de 18h. Arènes Municipales Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Le Trophée des Jeunes Pousses met à l’honneur la nouvelle génération de raseteurs fédéraux dans une course camarguaise pleine de passion, d’adresse et de tradition.
Dans les arènes de Raphèle-les-Arles, ce concours rassemble de jeunes talents prometteurs autour des manades des Chanoînes et du Cougourlier, offrant au public un spectacle authentique et riche en émotions. Un rendez-vous convivial et familial pour célébrer la transmission vivante des traditions camarguaises. .
Arènes Municipales Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr
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English :
The Trophée des Jeunes Pousses showcases the new generation of federal raaseteurs in a Camargue race full of passion, skill and tradition.
L’événement Course camarguaise Emboulé Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles
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