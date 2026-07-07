Les Suds au Museon Museon Arlaten musée de Provence Arles

Informations pratiques

Arles

Les Suds au Museon

Du lundi 13 au samedi 18 juillet 2026. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion des Suds, à Arles, le Museon Arlaten propose une programmation culturelle mêlant concerts, projections, salons de musique et rencontres autour des musiques du monde.

Pendant toute la semaine des Suds, à Arles, le Museon Arlaten accueille une programmation riche qui fait dialoguer musique, cinéma et patrimoine.



Au fil des journées, le public est invité à assister à des concerts, projections de films documentaires et salons de musique réunissant artistes, musiciens, réalisateurs et spécialistes. Des chants polyphoniques de Windborne aux échanges autour du flamenco, des traditions musicales algériennes ou encore des musiques du monde, chaque rendez-vous offre un éclairage sensible sur les cultures populaires et leur transmission.



Une semaine de découvertes, de rencontres et d’émotions, à vivre au cœur du Museon Arlaten dans le cadre de la programmation des Suds, à Arles. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

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English :

As part of the Suds festival in Arles, the Museon Arlaten is offering a cultural program featuring concerts, film screenings, music salons, and events centered on world music.

L’événement Les Suds au Museon Arles a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme d’Arles