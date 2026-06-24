Tisser Les Imaginaires Fondation Thalie Arles

Informations pratiques

Arles

Tisser Les Imaginaires

Du 07/07 au 31/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 18h.

Vernissage: le 6 juillet, de 19h à 21h (sur invitation). Fondation Thalie 34 rue de l’amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La Collection Thalie accueille dans son espace d’été arlésien un nouvel accrochage d’œuvres dédiées au textile.

Une exposition d’été de la Collection Thalie en dialogue avec ALEOR Design à Arles.

La Collection Thalie présente un nouvel accrochage consacré au textile, en dialogue avec la résidence en Camargue du designer Leo Orta et les recherches du studio bruxellois ALEOR, spécialisé dans le design biosourcé. À travers des démarches mêlant collecte, observation et expérimentation, art et design deviennent des outils de transmission, d’archivage et de réactivation des savoir-faire liés au territoire.



En Camargue, Leo Orta explore notamment l’héritage de la vannerie et imagine des objets qui relient traditions locales et perspectives contemporaines. Le textile y apparaît comme une manière de raconter les paysages, les mémoires et les liens qui nous unissent au vivant.



L’exposition réunit des artistes et designers dont les pratiques interrogent la matière, le geste et les récits qu’ils portent. Diana Scherer révèle les architectures invisibles des racines, Rosana Escobar développe des projets ancrés dans les fibres naturelles et les communautés locales, tandis qu’Elisa Peroi, Simone Pheulpin ou Amina Agueznay explorent le textile comme langage sensible du paysage.



Du tissage à la broderie, de la marqueterie de paille à la vannerie, les œuvres présentées témoignent de la capacité du textile à conserver, transmettre et transformer les histoires. Entre mémoire, fiction et engagement, elles dessinent de nouvelles façons d’habiter le monde et de penser notre relation aux territoires.



L’exposition rassemble des œuvres de Majd Abdel Hamid, Caroline Achaintre, Amina Agueznay, Edith Dekyndt, Sheila Hicks, Eva Jospin, Junko Oki, Lucy & Jorge Orta, Simone Pheulpin, Kiki Smith, Georges Tony Stoll, Rosana Escobar, Diana Scherer, ainsi que les créations de Leo Orta réalisées à l’issue de sa résidence en Camargue.



Programme public:

– Habiter la matière, une rencontre entre Sophie Dries et Leo Orta, modérée par Alexia Venot.

Le 8 juillet à 17h. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.



– Des visites commentées seront proposées chaque mercredi et samedi à 17h, à l’exception de la semaine professionnelle des Rencontres de la photographie (réservation obligatoire). .

Fondation Thalie 34 rue de l’amphithéâtre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@fondationthalie.org

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English :

The Thalie Collection is hosting a new exhibition of textile artworks at its summer venue in Arles.

L’événement Tisser Les Imaginaires Arles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Arles