Soirée karaoké à la Ferme Lou Craven La ferme Lou Craven Arles

Arles

Soirée karaoké à la Ferme Lou Craven

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h30. La ferme Lou Craven 770 Route de Fontvieille Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Envie de passer une soirée conviviale en famille ou entre amis ? Rejoignez nous à La Ferme Lou Craven pour une ambiance chaleureuse, de la bonne humeur et un délicieux repas au brasero !

Au programme



– Soirée Karaoké Venez chanter vos chansons préférées et partager un moment festif !



Au menu

– Grillade au brasero 20 €

Assiette composée de 3 viandes grillées accompagnées de garnitures.

– Plat végétarien Tian de légumes 16 €



Profitez de votre soirée dans un cadre authentique au cœur de la ferme, entouré de nos animaux et d’une ambiance guinguette.

Venez chanter, manger et passer une excellente soirée avec nous… on vous attend nombreux ! .

La ferme Lou Craven 770 Route de Fontvieille Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 70 23 44

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English :

Want to spend a fun evening with family or friends? Join us at La Ferme Lou Craven for a warm atmosphere, good cheer, and a delicious meal cooked over an open fire!

L’événement Soirée karaoké à la Ferme Lou Craven Arles a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arles