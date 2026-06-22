L’appel de la Nature Carpe Diem Arles
L’appel de la Nature Carpe Diem Arles mercredi 1 juillet 2026.
Arles
L’appel de la Nature
Du 01/07 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. Carpe Diem 45 rue Voltaire Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-07-01
J’ai besoin de nature.
Arrivé à Arles pour m’installer il y a presque 4 ans maintenant, j’ai eu le loisir de découvrir la région, les Alpilles, la plage de Piémanson, la Camargue, le canal du Vigueirat, la ville d’Arles bien évidemment.
Mais j’ai poussé la balade jusqu’à la côte bleue ainsi que Nice, ses palmiers et sa région.
La nature a une importance primordiale dans mon travail que vous allez découvrir en photogravures. .
Carpe Diem 45 rue Voltaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 86 94 98
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English :
I need to be in nature.
L’événement L’appel de la Nature Arles a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arles
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