Apéro concert Cumbia Garage L’Aire d’Arles Arles

Arles

Apéro concert Cumbia Garage

Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 19h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Apéro Concert & Sortie de Résidence !

Ce mercredi 1er juillet, préparez-vous pour une fin de journée muy caliente ! Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à un apéro concert avec la chorale CUMBIA GARAGE.

Après avoir fait vibrer nos murs en répétant chez nous tout au long de l’année, elles nous offrent une magnifique sortie de résidence pour partager leur travail. Cumbia Garage, c’est un chœur 100% féminin et survolté qui défend la richesse de la culture musicale latina avec une passion contagieuse !

Venez partager un verre, profiter de la fin de journée et vous laisser emporter par l’énergie de la cumbia.



¡Vamos a bailar! .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

Cocktail Reception, Concert, & End-of-Residency Party!

L’événement Apéro concert Cumbia Garage Arles a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arles