Les fêtes d’Arles Arles

Les fêtes d’Arles Arles vendredi 3 juillet 2026.

Les fêtes d’Arles

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 21h.

Pegoulado.

Dimanche 5 juillet 2026.

Fête du costume.

Lundi 6 juillet 2026 à partir de 17h30.

Cocarde d’Or. De l’église de la Major au théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05 2026-07-06

A Arles, Gardians et Arlésiennes sont les acteurs naturels de toutes les fêtes traditionnelles qui marquent les saisons du Pays d’Arles.

Depuis 1529, la Course de Satin a lieu. Ce type de courses appartient aux vieux fonds de cérémonies rituelles que les civilisations antiques ont légué au christianisme. A l’origine, c’était le samedi, veille de la Pentecôte et jour de grande foire, qu’avaient en Arles, les courses de chevaux. Le prix en était alors une écharpe de soie verte à franges d’argent. Elle a désormais lieu au début du mois de juin.



Née d’une flamme solaire en 1955, prise au Canigou,la flamme de la St Jean brûle toute l’année. Conservée au Castillet de Perpignan par les Catalans, elle est remise en juin aux Provençaux en passant par une soixantaine de villes et villages dont Arles le 23 juin.



Le vendredi précédant la fête du Costume, un long défilé nocturne en costumes traditionnels, la Pégoulado, réunit plus d’un millier de participants sur le boulevard des Lices à Arles.



La fête du costume quant à elle se déroule le 1er dimanche de juillet défilé en costume puis rassemblement au Théâtre Antique. Tous les trois an, c’est l’occasion de l’intrônisation de la nouvelle Reine d’Arles. La cocarde d’or a lieu le lundi suivant la fête du Costume. C’est la plus prestigieuse des courses camarguaises. .

De l’église de la Major au théâtre Antique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr

English :

In Arles, Gardians and Arlésiennes are the natural protagonists of all the traditional festivals that mark the seasons of the Pays d’Arles.

German :

In Arles sind Gardians und Arlésiennes die natürlichen Akteure aller traditionellen Feste, die die Jahreszeiten des Pays d’Arles prägen.

Italiano :

Ad Arles, i Gardians e gli Arlésiennes sono i naturali protagonisti di tutte le feste tradizionali che scandiscono le stagioni del Pays d’Arles.

Espanol :

En Arles, los gardianos y los arlesianos son los protagonistas naturales de todas las fiestas tradicionales que marcan las estaciones del Pays d’Arles.

