Les Apéros du Mas Mas de Rey Arles

Arles

Les Apéros du Mas

Jeudi 2 juillet 2026 de 18h à 21h.

Sur réservation.

Jeudi 16 juillet 2026 de 18h à 21h.

Sur réservation.

Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 21h.

Sur réservation.

Jeudi 6 août 2026 de 18h à 21h.

Sur réservation.

Jeudi 20 août 2026 de 18h à 21h.

Sur réservation. Mas de Rey Ancienne Route De St Gilles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Au Mas de Rey, certain jeudis prennent une autre saveur. Un apéro au coucher du soleil, une ambiance musicale douce mais festive, un cadre naturel qui invite à relâcher la pression. L’afterwork idéal pour déconnecter… et mieux se retrouver.

Dès 18h, le Mas de Rey s’illumine d’une énergie nouvelle. Le soleil glisse derrière les vignes, les premiers verres tintent — dès 4 € — et l’ambiance s’installe élégante, joyeuse, résolument festive. La terrasse s’anime, les conversations montent, et la musique en plein air donne le tempo d’une soirée qui promet de belles vibrations.

Les planches charcuterie & fromage à 18 € circulent, généreuses et gourmandes, parfaites pour accompagner un verre et lancer les rires. On trinque, on partage, on se retrouve… et très vite, l’atmosphère se transforme en un véritable rendez vous du jeudi soir.

Jusqu’à 21h, la fête reste douce mais bien présente un afterwork où l’on danse un peu, où l’on discute beaucoup, où l’on profite surtout. Le Mas de Rey devient ce lieu où l’on vient célébrer la fin de journée avec style, entre amis ou en duo, porté par une ambiance qui mêle élégance et bonne humeur. .

Mas de Rey Ancienne Route De St Gilles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 11 84 contact@domaine-masderey.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Mas de Rey, some Thursdays have a special feel to them. A sunset cocktail, soft yet festive music, and a natural setting that invites you to unwind. The perfect after-work gathering to disconnect… and reconnect with yourself.

L’événement Les Apéros du Mas Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles