Arles

Toro-piscine à Raphèle

Samedi 23 mai 2026 à partir de 21h. Arènes Municipales Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez vivre une soirée festive et rafraîchissante aux Arènes de Raphèle-lès-Arles avec le 1er Toro-Piscine de la saison !

Entre éclats de rire, défis dans l’eau et ambiance camarguaise, petits et grands profiteront d’un spectacle convivial et plein de sensations. Une animation incontournable pour lancer l’été dans la bonne humeur autour des traditions locales. .

Arènes Municipales Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr

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English :

Come and enjoy a festive and refreshing evening at the Raphèle-lès-Arles Arena with the 1st Toro-Piscine of the season!

L’événement Toro-piscine à Raphèle Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles