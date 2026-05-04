Color Run Cap Fourchon Arles

Arles

Color Run Cap Fourchon

Vendredi 19 juin 2026 de 19h à 0h. Cap Fourchon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Une explosion de couleurs à Cap Fourchon Arles !

PROGRAMME

Ouverture du Village à 18h00

Départ de la course à 20h00

After Run jusqu’à 00h30



> L’événement

La Color Run Cap Fourchon, organisée par NovaPilot Agency en partenariat avec l’association Cap Fourchon, est une course festive et colorée de 5 km (5 boucles de 1 km) accessible à tous (à partir de 6 ans). Inspiré du concept mondial, cet événement unique en son genre dans la région vous promet

– Une expérience sportive sans pression Pas de chronomètre, juste du plaisir !

– Des projections de poudres colorées 100% naturelles et biodégradables à chaque arche (5 au total).

– Un parcours sécurisé et adapté sur les voies du pôle commercial (départ/arrivée Keep Cool Social Sports Club)

– Un After Run festif avec DJ Set (Weber & Thibz), restauration et bar sur place.



> Parcours

Un circuit plat et accessible traversant les rues emblématiques de Cap Fourchon

Départ/Arrivée Keep Cool

Et toujours 4 passages poudrés dans les arches de couleur



> Inscriptions

Inscriptions en ligne via le lien HelloAsso.

Capacité limitée à 1 000 participants (pour des raisons de sécurité).



> Public

– Familial Enfants (à partir de 6 ans, accompagnés) et adultes.

– Car accessible Parcours adapté à tous les niveaux.

– Et en plus, éco-responsable Poudre de maïs biodégradable, véhicules électriques, tri des déchets.



AFTER RUN

À partir de 21h00, profitez d’une soirée musicale avec les DJ Weber & Thibz, d’un bar et de food trucks sur place pour prolonger la fête dans une ambiance conviviale !



> Pourquoi participer ?

– Soutenir le dynamisme local Un événement pour valoriser Cap Fourchon et ses commerces.

– Vivre une expérience unique Couleurs, musique et bonne humeur garanties ! Partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Cap Fourchon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An explosion of color at Cap Fourchon Arles!

L’événement Color Run Cap Fourchon Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles