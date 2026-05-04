Color Run Cap Fourchon Arles
Color Run Cap Fourchon Arles vendredi 19 juin 2026.
Arles
Color Run Cap Fourchon
Vendredi 19 juin 2026 de 19h à 0h. Cap Fourchon Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Une explosion de couleurs à Cap Fourchon Arles !
PROGRAMME
Ouverture du Village à 18h00
Départ de la course à 20h00
After Run jusqu’à 00h30
> L’événement
La Color Run Cap Fourchon, organisée par NovaPilot Agency en partenariat avec l’association Cap Fourchon, est une course festive et colorée de 5 km (5 boucles de 1 km) accessible à tous (à partir de 6 ans). Inspiré du concept mondial, cet événement unique en son genre dans la région vous promet
– Une expérience sportive sans pression Pas de chronomètre, juste du plaisir !
– Des projections de poudres colorées 100% naturelles et biodégradables à chaque arche (5 au total).
– Un parcours sécurisé et adapté sur les voies du pôle commercial (départ/arrivée Keep Cool Social Sports Club)
– Un After Run festif avec DJ Set (Weber & Thibz), restauration et bar sur place.
> Parcours
Un circuit plat et accessible traversant les rues emblématiques de Cap Fourchon
Départ/Arrivée Keep Cool
Et toujours 4 passages poudrés dans les arches de couleur
> Inscriptions
Inscriptions en ligne via le lien HelloAsso.
Capacité limitée à 1 000 participants (pour des raisons de sécurité).
> Public
– Familial Enfants (à partir de 6 ans, accompagnés) et adultes.
– Car accessible Parcours adapté à tous les niveaux.
– Et en plus, éco-responsable Poudre de maïs biodégradable, véhicules électriques, tri des déchets.
AFTER RUN
À partir de 21h00, profitez d’une soirée musicale avec les DJ Weber & Thibz, d’un bar et de food trucks sur place pour prolonger la fête dans une ambiance conviviale !
> Pourquoi participer ?
– Soutenir le dynamisme local Un événement pour valoriser Cap Fourchon et ses commerces.
– Vivre une expérience unique Couleurs, musique et bonne humeur garanties ! Partager un moment convivial en famille ou entre amis. .
Cap Fourchon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An explosion of color at Cap Fourchon Arles!
L’événement Color Run Cap Fourchon Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles
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