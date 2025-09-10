La fête de la musique Arles

La fête de la musique Arles dimanche 21 juin 2026.

La fête de la musique

Dimanche 21 juin 2026. Différents lieux du centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-21

2026-06-21

Fixée à une date symbolique, le jour du solstice d’été, cette grande fête populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens célèbre la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.

Cette année encore, pour la fête de la musique, la ville vous propose un programme éclectique années 80, jazz, fanfare, rock, classique … amateurs et professionnels animeront la ville. .

Différents lieux du centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

English :

Set on a symbolic date, the day of the summer solstice, this great popular festival, free and open to all musicians, celebrates living music and showcases the diversity of musical practices and all musical genres.

German :

Dieses große, kostenlose Volksfest, das am Tag der Sommersonnenwende stattfindet und allen Musikern offen steht, feiert die lebendige Musik und hebt die Vielfalt der musikalischen Praktiken sowie alle Musikgenres hervor.

Italiano :

In una data simbolica, il giorno del solstizio d’estate, questo importante festival popolare, gratuito e aperto a tutti i musicisti, celebra la musica vivente e mette in mostra la diversità delle pratiche musicali e di tutti i generi musicali.

Espanol :

Fijada en una fecha simbólica, el día del solsticio de verano, esta gran fiesta popular, gratuita y abierta a todos los músicos, celebra la música en directo y muestra la diversidad de las prácticas musicales y de todos los géneros musicales.

