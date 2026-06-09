Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles dimanche 21 juin 2026.
Arles
Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur
Dimanche 21 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21 20:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Rencontre avec le réalisateur Antoine Vazquez
Synopsis
Benoît a construit son paradis à l’abri des regards, il s’est émancipé à sa manière, résolu à faire face aux contraintes d’un territoire qui, dans les imaginaires, entre en conflit avec son identité. Un jour, lui et d’autres queers du coin décident d’organiser la première Pride du Périgord vert, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.
De Antoine Vazquez .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
An interview with director Antoine Vazquez
L’événement Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Arles
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