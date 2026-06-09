Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur

Dimanche 21 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21 20:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Rencontre avec le réalisateur Antoine Vazquez

Synopsis

Benoît a construit son paradis à l’abri des regards, il s’est émancipé à sa manière, résolu à faire face aux contraintes d’un territoire qui, dans les imaginaires, entre en conflit avec son identité. Un jour, lui et d’autres queers du coin décident d’organiser la première Pride du Périgord vert, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.



De Antoine Vazquez .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An interview with director Antoine Vazquez

L’événement Pédale rurale | Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Arles