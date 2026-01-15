Les Quais en Musique Arles
Les Quais en Musique Arles vendredi 12 juin 2026.
Les Quais en Musique
Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026. Quai Saint-Pierre de Trinquetaille Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
2026-06-12
Les Quais en Musique transforment l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille en plage de sable fin, au rythme du swing, du classique, du jazz et des musiques latines.
Quai Saint-Pierre de Trinquetaille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 32
English :
Quais en Musique transforms the Quai Saint-Pierre esplanade in Trinquetaille into a sandy beach, to the rhythm of swing, classical, jazz and Latin music.
