Les Quais en Musique

Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026. Quai Saint-Pierre de Trinquetaille Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Les Quais en Musique transforment l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille en plage de sable fin, au rythme du swing, du classique, du jazz et des musiques latines.

Programme à découvrir prochainement ! .

Quai Saint-Pierre de Trinquetaille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quais en Musique transforms the Quai Saint-Pierre esplanade in Trinquetaille into a sandy beach, to the rhythm of swing, classical, jazz and Latin music.

L’événement Les Quais en Musique Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles