Concert Méditerranée sonore L’Aire d’Arles Arles

Arles

Concert Méditerranée sonore

Mardi 9 juin 2026 de 20h30 à 22h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Anthony Herbin, Julien Henriel et Thomas Pradier proposent chacun un concert entre folk intime, pop indépendante et poésie électrique, leurs univers se croisent avec une vraie singularité.

L’Aire d’Arles accueille un trio rare Anthony Herbin, Julien Henriel et Thomas Pradier, pour une soirée en pleine Méditerranée sonore.



Anthony Herbin

développe une folk chaleureuse et organique, portée par une guitare nylon et une voix proche, dans la lignée de Nick Drake ou José González.



Thomas Pradier,

quant à lui, propose une chanson française moderne et poétique, portée par une voix fragile et des textures oscillant entre pop, lo-fi et psychédélisme.



Julien Henriel

explore une écriture introspective et émotionnelle, autour des thèmes de l’amour, du couple et des transformations de la vie, dans une approche sensible proche de la folk contemporaine.

Ensemble, ils composent un moment suspendu, entre douceur, vertige et lumière — un véritable voyage musical vivant et habité.

Concert au plus près des artistes, pendant le dîner, dans une ambiance chaleureuse et immersive .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

Anthony Herbin, Julien Henriel and Thomas Pradier each offer a concert somewhere between intimate folk, indie pop and electric poetry, their worlds intersecting with true singularity.

L’événement Concert Méditerranée sonore Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles