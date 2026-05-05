Autofiction | Rencontre, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Autofiction | Rencontre Mardi 9 juin, 20h50 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:50:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:50:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00

Synopsis : L’histoire vraie de Tony Kiritsis. Le 8 février 1977 à Indianapolis, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa ruine. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. Sous les yeux de la télévision, chacun choisit son camp : Tony est-il un criminel ou une victime en quête de justice ?

Réalisation : Gus Van Sant

Casting : Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Projection suivie d’un échange bilingue avec le Café des Langues Arlésien. Café des Langues Arlésien Autofiction