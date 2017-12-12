Bal des pompiers d’Arles place de la République Arles
Bal des pompiers d’Arles place de la République Arles vendredi 12 juin 2026.
Arles
Bal des pompiers d’Arles
Vendredi 12 juin 2026 de 19h à 2h. place de la République Cour de l’archevêché Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 02:00:00
Date(s) :
2026-06-12
On se donne rendez-vous dans la cour de l’archevêché à Arles pour une soirée de folie !
Cet évènement festif sera animé par DJ le Daron et a pour but de rassembler la population locale avec les pompiers arlésiens, pour la 4ème année consécutive.
Une restauration de type snacking et une buvette est prévue. .
place de la République Cour de l’archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 67 18 90
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English :
Rendezvous in the courtyard of the archbishop’s palace in Arles for a wild evening!
L’événement Bal des pompiers d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Arles
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