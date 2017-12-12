Bal des pompiers d’Arles place de la République Arles

Arles

Bal des pompiers d’Arles

Vendredi 12 juin 2026 de 19h à 2h. place de la République Cour de l’archevêché Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

On se donne rendez-vous dans la cour de l’archevêché à Arles pour une soirée de folie !

Cet évènement festif sera animé par DJ le Daron et a pour but de rassembler la population locale avec les pompiers arlésiens, pour la 4ème année consécutive.



Une restauration de type snacking et une buvette est prévue. .

place de la République Cour de l’archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 67 18 90

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English :

Rendezvous in the courtyard of the archbishop’s palace in Arles for a wild evening!

L’événement Bal des pompiers d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Arles