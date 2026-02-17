Jazz in Arles Gabi Hartmann + Sorvina Place Nina Berberova Arles

Jazz in Arles Gabi Hartmann + Sorvina

Jeudi 28 mai 2026 de 20h30 à 23h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

2026-05-28

Jazz in Arles fête ses 30 ans ! Une édition anniversaire comme un voyage de l’intime au collectif, de la tradition à l’expérimentation, des voix murmurées aux élans les plus libres.

> Soirée 2 28 mai



• Gabi Hartmann La Femme aux yeux de sel



Voix douce et magnétique, Gabi Hartmann tisse un univers singulier à la croisée du jazz, de la pop, de la folk et des musiques du monde. Chanteuse multilingue, elle compose une musique intime et élégante, portée par une sensibilité profondément contemporaine.



Avec La femme aux yeux de sel, son deuxième album, elle déploie un conte musical en trois chapitres, de l’innocence à la quête de sérénité, inspiré par les grandes voix féminines et les sonorités d’Amérique latine. Un voyage onirique, poétique et universel.



Sur scène au Méjan

– Gabi Hartmann voix

– Florian Robin piano

– Jérôme Arrighi guitare

– Arthur Alard batterie



• Sorvina



Artiste new-yorkaise installée à Berlin, Sorvina développe une musique profondément narrative, nourrie par le mouvement, la mémoire et les questions d’identité. À la croisée du jazz rap, du neo-soul, du gospel et du hip-hop alternatif, elle compose des morceaux intimes et ouverts, où l’expérience personnelle dialogue avec l’écoute collective.



Sur scène, accompagnée d’un groupe ou d’un DJ, Sorvina déploie une présence magnétique mêlant intensité vocale, finesse d’écriture et sens aigu du groove. Portée par les traditions afro-américaines et son propre parcours, sa musique explore avec sensibilité la quête de soi, la queerness, la guérison et la joie.



Sur scène

– Sorvina Carr voix

– Jakob Hegner DJ

– Charlotte Colace voix



En partenariat avec la Librairie Actes Sud & le Cinéma du Méjan. .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

Jazz in Arles celebrates its 30th anniversary! An anniversary edition that takes you on a journey: from the intimate to the collective, from tradition to experimentation, from whispered voices to the freest of impulses.

