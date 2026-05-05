Edmond et Lucy – la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Edmond et Lucy – la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Mercredi 27 mai, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Film + goûter – 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

Synopsis : La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

Réalisation : François Narboux

Animation à partir de 3 ans

Participation au goûter – supplément de 4€ par enfants Informations : j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}] [{« link »: « mailto:j.eyraud.cinema@actes-sud.fr »}]

Atelier « Goûter-créatif » à l’issue de la projection, pour prolonger la séance de cinéma. Ciné-Minot Jeune public