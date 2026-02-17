Jazz in Arles Louis Sclavis 5tet India + Duo Brady Place Nina Berberova Arles

Jazz in Arles Louis Sclavis 5tet India + Duo Brady

Mercredi 27 mai 2026 de 20h30 à 23h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Jazz in Arles fête ses 30 ans ! Une édition anniversaire comme un voyage de l’intime au collectif, de la tradition à l’expérimentation, des voix murmurées aux élans les plus libres.

> Soirée 1 27 mai



• Louis Sclavis 5TET INDIA



Figure majeure de la musique improvisée européenne, Louis Sclavis développe depuis plusieurs décennies une œuvre singulière à la croisée du jazz, de l’improvisation et d’influences extra-occidentales. Clarinettiste emblématique, il défend une musique fondée sur l’écoute, la liberté de l’instant et la force du collectif.



Avec 5tet India, nouveau projet inspiré par l’Inde dans la continuité de ses grandes œuvres nomades, il propose une musique narrative et architecturée, portée par des mélodies chantantes et des rythmiques souples. Entouré de complices de longue date et rejoint par le trompettiste Olivier Laisney, il déploie une palette sonore lumineuse et inventive, où l’écriture et l’improvisation dialoguent en permanence.



Sur scène au Méjan

– Louis Sclavis clarinettes

– Sarah Murcia contrebasse

– Olivier Laisney trompette

– Benjamin Moussay piano

– Christophe Lavergne batterie



• Duo Brady



Fondé en 2010 par les violoncellistes Michèle Pierre et Paul Colomb, le Duo Brady est né d’un dialogue musical nourri par le jeu et l’improvisation. Formés au CNSM de Paris et à la HEMU de Lausanne, ils développent un langage transversal à la croisée du jazz et des musiques actuelles.



Entre folk, rock progressif et techno acoustique, leur écriture organique fait du violoncelle un véritable laboratoire rythmique et sonore. Avec La Vie d’après, répertoire imaginé dans le sillage de la période post-Covid, ils proposent une rêverie lucide et vibrante, où mélancolie, énergie collective et pulsation dansée se répondent.



Lauréats Jazz Migration 2025



Sur scène au Méjan

– Michèle Pierre violoncelle

– Paul Colomb violoncelle



En partenariat avec la Librairie Actes Sud & le Cinéma du Méjan. .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

Jazz in Arles celebrates its 30th anniversary! An anniversary edition that takes you on a journey: from the intimate to the collective, from tradition to experimentation, from whispered voices to the freest of impulses.

