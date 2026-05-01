Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles mercredi 27 mai 2026.
Arles
Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot
Mercredi 27 mai 2026 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier Goûter-créatif à l’issue de la projection, pour prolonger la séance de cinéma.
Participation au goûter supplément de 4€ par enfants
Informations j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
Synopsis
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !
De François Narboux
Animation à partir de 3 ans .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative snack workshop following the screening, to extend the film experience.
Snack participation €4 supplement per child
Information j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
L’événement Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- 120 ans de l’Etoile de l’Avenir Arles 8 mai 2026
- Journée des gardianous Arles 9 mai 2026
- Rendez-vous à Troie Des enfants instruits, avec Denis Kambouchner De natura rerum Arles 9 mai 2026
- Rendez-vous à Troie Des enfants instruits De natura rerum Arles 9 mai 2026
- “Magia del Compás” Temple de la rotonde Arles 9 mai 2026