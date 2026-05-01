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Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Cinémas Le Méjan (Actes Sud)

Adresse : 23 Place Nina Berberova

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 4

Arles

Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot

Mercredi 27 mai 2026 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Atelier Goûter-créatif à l’issue de la projection, pour prolonger la séance de cinéma.
Participation au goûter supplément de 4€ par enfants
Informations j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
Synopsis
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

De François Narboux
Animation à partir de 3 ans   .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 

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English :

Creative snack workshop following the screening, to extend the film experience.
Snack participation €4 supplement per child
Information j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

L’événement Edmond et Lucy la forêt, c’est l’aventure | Ciné-Minot Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles

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