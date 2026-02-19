Jazz in Arles 30e édition Place Nina Berberova Arles

Jazz in Arles 30e édition

Du mercredi 27 au dimanche 31 mai 2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 20h30 à 23h. Le dimanche de 13h30 à 18h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-27

Jazz in Arles fête ses 30 ans ! Une édition anniversaire comme un voyage de l’intime au collectif, de la tradition à l’expérimentation, des voix murmurées aux élans les plus libres.

Depuis trois décennies, le Méjan fait vibrer Arles au rythme du jazz.

Pour cette 30ᵉ édition, le festival Jazz in Arles vous invite à cinq jours de concerts réunissant artistes de renommée nationale et internationale, talents régionaux et nouvelles voix du jazz contemporain.



Une programmation ambitieuse et ouverte à tous, pensée comme une expérience artistique complète, enrichie de rencontres et d’événements culturels en partenariat avec la librairie Actes Sud et le Cinéma du Méjan.



Un festival intimiste, curieux, ouvert sur le monde fidèle à son esprit de découverte.

Programme



> Soirée 1 27 mai



• Louis Sclavis 5TET INDIA

Fresque sonore inspirée par l’Inde, entre écriture et improvisation lumineuse

• Duo Brady

Deux violoncelles entre jazz, folk et musiques actuelles

Lauréats Jazz Migration 2025



> Soirée 2 28 mai



• Gabi Hartmann

Voix magnétique, univers poétique entre jazz, pop, folk et Amérique latine

• Sorvina

Jazz rap, neo-soul et hip-hop alternatif

Musique narrative portée par le groove et l’identité



> Soirée 3 29 mai



• Edward Perraud Trio

De l’ombre à l’aube exploration intense de l’espace et de la lumière

• Céline Bonacina & Laurent Dehors

Dialogue vibrant entre saxophones, clarinettes et timbres inattendus



> Soirée 4 30 mai



• Robinson Khoury Quatuor Demi-Lune

Musique arabe classique, minimalisme et héritage occidental

• Kham Meslien

Contrebasse solo immersive, improvisation et textures sonores



> Inauguration du Département Jazz du conservatoire du Pays d’Arles 31 mai



• Concert Brass Band Second Line du conservatoire du Pays d’Ales, dirigé par Dominique Eldin et Julien Bellec

• Conférence Regards croisés l’histoire du jazz, des État-unis au pays d’Arles.

• Concert Jazz Black Queens



En partenariat avec la Librairie Actes Sud & le Cinéma du Méjan. .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz in Arles celebrates its 30th anniversary! This anniversary edition is like a journey: from the intimate to the collective, from tradition to experimentation, from whispered voices to the freest impulses.

L’événement Jazz in Arles 30e édition Arles a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme d’Arles