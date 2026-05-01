Arles Ateliers Ouverts L’atelier du refuge Arles

Arles

Arles Ateliers Ouverts

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2026 de 10h à 18h.

Fermé entre 13h et 15h. L’atelier du refuge 41, rue du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

17 ateliers d’artistes et d’artisans soutenus par le conseil d’intérêt général de l’Hauture et le CIQ les Portes d’Arles pour cette seconde édition présentant les travaux et oeuvres d’artistes et artisans arlésiens.

La démarche est de faire connaître notamment aux arlésiens les artistes et artisans de leur ville. Aussi 17 ateliers dont certains ouverts à d’autres artistes seront au rendez-vous. Un dépliant permettra au public de suivre un parcours avec les numéros des ateliers, leur rue et le nom des artistes et artisans. .

L’atelier du refuge 41, rue du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelierdurefuge@gmail.com

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English :

17 artists’ and craftsmen’s studios supported by the Conseil d’intérêt général de l’Hauture and the CIQ les Portes d’Arles for this second edition showcasing the work of local artists and craftsmen.

L’événement Arles Ateliers Ouverts Arles a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme d’Arles