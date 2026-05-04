Autofiction | Rencontre avec le Café des Langues Arlésien Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Autofiction | Rencontre avec le Café des Langues Arlésien

Mardi 9 juin 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09 23:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Rencontre avec le Café des Langues Arlésien, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

Raúl est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu’un drame frappe l’une de ses plus proches collaboratrices, il s’en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture, dont le parcours commence à refléter le sien. Les deux cinéastes deviennent les deux facettes d’un même personnage, dans un jeu de miroirs où l’impudeur de l’autofiction dévoile autant qu’elle détruit. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ?



De Pedro Almodóvar

Avec Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Meeting with the Café des Langues Arlésien, for a bilingual exchange at the end of the screening.

L’événement Autofiction | Rencontre avec le Café des Langues Arlésien Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles