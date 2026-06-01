Concert au Cocorrico Cocorrico Arles
Concert au Cocorrico Cocorrico Arles samedi 20 juin 2026.
Arles
Concert au Cocorrico
Samedi 20 juin 2026 de 19h à 23h30. Cocorrico 33, rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert pop rock variétés au Cocorrico !
En avant première de la fête de la musique, venez vous ambiancer sur les sons pop rock variétés de notre nouveau set ! .
Cocorrico 33, rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 13 75 stef13.dif@gmail.com
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English :
Pop rock variety concert at Cocorrico!
L’événement Concert au Cocorrico Arles a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Arles
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