Trouvailles #1 Jardins de La Verrerie Arles
Trouvailles #1 Jardins de La Verrerie Arles samedi 13 juin 2026.
Arles
Trouvailles #1
Samedi 13 juin 2026 de 17h à 23h30. Jardins de La Verrerie 4 Place Léopold Moulias, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Une soirée sous le signe de l’archéologie et de l’Antiquité entre ateliers, conversation inspirante et apéro aux saveurs romaines dans les jardins de La Verrerie !
Retrouvons le programme de la première date des Trouvailles 2026
Le SAMEDI 13 JUIN, une journée co-organisée avec Arelate Journées Romaines d’Arles, pour un cap sur l’archéologie et l’Antiquité.
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LES ATELIERS • 17H-18H30
– COURONNES VÉGÉTALES
Création de couronnes à partir de feuillages, pour tisser un lien entre jardin et Antiquité.
Avec Cathy Giraud, médiatrice à Arelate.
– CUISINER À L’ANTIQUE
Fabrication de globis, petites douceurs romaines au miel et au sésame, pour une initiation gourmande à la cuisine antique.
Avec Gérard Fouquet, médiateur à Arelate.
– ATELIER MINECRAFT EXPÉDITION DANS UNE PYRAMIDE
Un parcours immersif dans une pyramide égyptienne.
Avec Alexandre et Sébastien Thon.
– LA GUINGUETTE APÉRO À LA ROMAINE
Moretum, mulsum, globis, fruits frais et bières artisanales pour un moment gourmand aux accents de l’Antiquité ! La guinguette sera ouverte tout au long de la soirée.
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LA SOIRÉE TROUVAILLES • 20H-23H30
– CONVERSATION AUTOUR DU JARDIN ANTIQUE
Une discussion autour des liens entre patrimoine antique et biodiversité, avec Stéphane Ferrandis et Mary Charbonnier du Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains.
– VOYAGE DANS LES ÉTOILES
Exploration du ciel, des constellations et des récits mythologiques avec les Astronomes Amateurs du Delta.
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Les ateliers ont lieu en extérieur prévoir des vêtements adaptés ! .
Jardins de La Verrerie 4 Place Léopold Moulias, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 98 35 86 programmation@laverreriearles.fr
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English :
An evening of archaeology and antiquity including workshops, inspiring conversation and a Roman-flavored aperitif in the gardens of La Verrerie!
L’événement Trouvailles #1 Arles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arles
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