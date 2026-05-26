Trouvailles #1 Jardins de La Verrerie Arles

Arles

Trouvailles #1

Samedi 13 juin 2026 de 17h à 23h30. Jardins de La Verrerie 4 Place Léopold Moulias, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Une soirée sous le signe de l’archéologie et de l’Antiquité entre ateliers, conversation inspirante et apéro aux saveurs romaines dans les jardins de La Verrerie !

Retrouvons le programme de la première date des Trouvailles 2026

Le SAMEDI 13 JUIN, une journée co-organisée avec Arelate Journées Romaines d’Arles, pour un cap sur l’archéologie et l’Antiquité.

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LES ATELIERS • 17H-18H30

– COURONNES VÉGÉTALES

Création de couronnes à partir de feuillages, pour tisser un lien entre jardin et Antiquité.

Avec Cathy Giraud, médiatrice à Arelate.

– CUISINER À L’ANTIQUE

Fabrication de globis, petites douceurs romaines au miel et au sésame, pour une initiation gourmande à la cuisine antique.

Avec Gérard Fouquet, médiateur à Arelate.

– ATELIER MINECRAFT EXPÉDITION DANS UNE PYRAMIDE

Un parcours immersif dans une pyramide égyptienne.

Avec Alexandre et Sébastien Thon.

– LA GUINGUETTE APÉRO À LA ROMAINE

Moretum, mulsum, globis, fruits frais et bières artisanales pour un moment gourmand aux accents de l’Antiquité ! La guinguette sera ouverte tout au long de la soirée.

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LA SOIRÉE TROUVAILLES • 20H-23H30

– CONVERSATION AUTOUR DU JARDIN ANTIQUE

Une discussion autour des liens entre patrimoine antique et biodiversité, avec Stéphane Ferrandis et Mary Charbonnier du Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains.

– VOYAGE DANS LES ÉTOILES

Exploration du ciel, des constellations et des récits mythologiques avec les Astronomes Amateurs du Delta.

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Les ateliers ont lieu en extérieur prévoir des vêtements adaptés ! .

Jardins de La Verrerie 4 Place Léopold Moulias, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 98 35 86 programmation@laverreriearles.fr

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English :

An evening of archaeology and antiquity including workshops, inspiring conversation and a Roman-flavored aperitif in the gardens of La Verrerie!

L’événement Trouvailles #1 Arles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arles