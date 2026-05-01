Soirée Amba’ Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
Soirée Amba’ Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles vendredi 29 mai 2026.
Arles
Soirée Amba’
Vendredi 29 mai 2026 de 18h à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Pour clore la saison, les Ambassadeur.ice.s du cinéma vous proposent de passer une soirée avec les loups !
18h | Projection du film Le Peuple Loup
20h | Buffet
20h30 | Quiz + Projection du film Princesse Mononoké .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
To close the season, the Film Ambassadors invite you to spend an evening with the wolves!
L’événement Soirée Amba’ Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles
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