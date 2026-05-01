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Soirée Amba’ Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Soirée Amba’ Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Cinémas Le Méjan (Actes Sud)

Adresse : 23 Place Nina Berberova

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 7 7 7

Arles

Soirée Amba’

Vendredi 29 mai 2026 de 18h à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Pour clore la saison, les Ambassadeur.ice.s du cinéma vous proposent de passer une soirée avec les loups !
18h | Projection du film Le Peuple Loup
20h | Buffet
20h30 | Quiz + Projection du film Princesse Mononoké   .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 

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English :

To close the season, the Film Ambassadors invite you to spend an evening with the wolves!

L’événement Soirée Amba’ Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles

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