DJ set Mawi (de Twerkistan) / Chinese Man Records Croisière Arles

Arles

DJ set Mawi (de Twerkistan) / Chinese Man Records

Vendredi 29 mai 2026 de 21h30 à 23h59. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29

Croisière invite Chinese Man Records !

Retrouvez MAWI (Twerkistan) pour un DJ set mélodique et explosif.

DJ toulousaine installée à Marseille, MAWI (Twerkistan) façonne ses sets de manière hybride, mélodique et explosive. Entre UK garage, bass music, break, drum & bass, on y retrouve des sonorités drums d’afro, de baile, de global club ou encore des bangers de trap bien incisifs.



Elle puise ses influences chez les grands labels tels que Soulection, Ed Bangers ou encore Ninja Tune. Kaytranada, Sango, Branko, Oden & Fatzo, sont des habitués de ses écouteurs. Mais des artistes tels que Eargasm God, Anais, Mr Carmack, Troyboi, Jarreau Vandal s’y invitent aussi régulièrement. .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

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English :

Croisière invites Chinese Man Records!

Join MAWI (Twerkistan) for a melodic, explosive DJ set.

L’événement DJ set Mawi (de Twerkistan) / Chinese Man Records Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles