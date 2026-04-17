Histoire Environnementale 5 Parc des Ateliers Arles

Arles

Histoire Environnementale 5

Vendredi 29 mai 2026 de 18h à 20h.

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 19h30.

Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 13h et de 14h30 à 16h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Pour sa cinquième édition, le symposium interrogera le lien entre la fabrique des mythes et l’historiographie, à travers le concept de Machines mythologiques .

Le symposium Histoire Environnementale explore les interactions entre les humains et le monde naturel , en mettant l’accent sur la manière dont les entités non humaines et les écologies multi-espèces peuvent transformer la compréhension de l’action dans les récits historiques et contemporains.



Pour sa cinquième édition, le symposium interrogera le lien entre la fabrique des mythes et l’historiographie, à travers le concept de Machines mythologiques .



Parmi les intervenant·es figureront Sabine Barles (urbaniste), Déborah Bucchi (spécialiste en littératures comparées), Grégory Chatonsky (artiste), Alfonse Chiu (écrivain·ne, curateur·ice, designer), Gabriela Carneiro da Cunha (artiste et metteuse en scène), Lionel Devlieger (architecte-ingénieur et historien), Julien d’Huy (historien et mythologue), Jeanne Etelain (philosophe), Vincent Giovannoni (conservateur), Rachel Kay (doctorante en anthropologie sociale), Corentin Laplanche-Tsutsui (artiste et cinéaste), Nastassja Martin (anthropologue), Fredj Moussa (artiste et réalisateur), Josèfa Ntjam (artiste), Wilfried N’Sondé (écrivain et musicien), Christelle Oyiri (artiste et DJ), Verena Paravel (artiste et cinéaste), Grégory Quenet (historien)



À noter certaines conférences se tiendront en français, d’autres en anglais.

Un système de traduction simultanée sera mis à disposition des participant·es. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For its fifth edition, the symposium will interrogate the relationship between myth-making and historiography, through the concept of “Mythological Machines”.

L’événement Histoire Environnementale 5 Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles