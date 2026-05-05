Soirée Amba’, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles
Soirée Amba’, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles vendredi 29 mai 2026.
Soirée Amba’ Vendredi 29 mai, 18h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône
Formule à 16 € – 2 films + buffet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
18h | Projection du film Le Peuple Loup
20h | Buffet
20h30 | Quiz (avec lots à la clé !) + Projection du film Princesse Mononoké
Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]
Pour clore la saison, les Ambassadeurs du cinéma vous proposent de passer une soirée avec les loups ! Soiréee Amba’ Rencontre
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