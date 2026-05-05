Soirée Amba’, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Soirée Amba’ Vendredi 29 mai, 18h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Formule à 16 € – 2 films + buffet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

18h | Projection du film Le Peuple Loup

20h | Buffet

20h30 | Quiz (avec lots à la clé !) + Projection du film Princesse Mononoké

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Pour clore la saison, les Ambassadeurs du cinéma vous proposent de passer une soirée avec les loups ! Soiréee Amba’ Rencontre