Magnificat de Rutter Église Saint-Julien Arles
Magnificat de Rutter Église Saint-Julien Arles vendredi 12 juin 2026.
Arles
Magnificat de Rutter
Vendredi 12 juin 2026 de 21h à 22h20. Église Saint-Julien 34 rue du 4 septembre Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 22:20:00
Date(s) :
2026-06-12
Concert avec 90 choristes et 30 musiciens dirigés par Pascal Stutzmann.
L’Ensemble Vocal d’Arles et la chorale A Piacere d’Avignon
se réunissent sous la baguette de Pascal Stutzmann pour chanter le Magnificat du compositeur britannique John Rutter.
Pas moins de 90 choristes soutenus par un orchestre de 30 musiciens pour donner toute l’ampleur qu’exige cette musique qui navigue entre période jazzy, chœur classique et chant grégorien.L’Ensemble Vocal d’Arles et la chorale A Piacere d’Avignon
se réunissent sous la baguette de Pascal Stutzmann pour chanter le Magnificat du compositeur britannique John Rutter.
Pas moins de 90 choristes soutenus par un orchestre de 30 musiciens pour donner toute l’ampleur qu’exige cette musique qui navigue entre période jazzy, chœur classique et chant grégorien. .
Église Saint-Julien 34 rue du 4 septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 69 03 78 eva.chorale@gamail.com
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English :
Concert with 90 choristers and 30 musicians conducted by Pascal Stutzmann.
L’événement Magnificat de Rutter Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles
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