Magnificat de Rutter Église Saint-Julien Arles

Arles

Magnificat de Rutter

Vendredi 12 juin 2026 de 21h à 22h20. Église Saint-Julien 34 rue du 4 septembre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 22:20:00

Date(s) :

2026-06-12

Concert avec 90 choristes et 30 musiciens dirigés par Pascal Stutzmann.

L’Ensemble Vocal d’Arles et la chorale A Piacere d’Avignon

se réunissent sous la baguette de Pascal Stutzmann pour chanter le Magnificat du compositeur britannique John Rutter.

Pas moins de 90 choristes soutenus par un orchestre de 30 musiciens pour donner toute l’ampleur qu’exige cette musique qui navigue entre période jazzy, chœur classique et chant grégorien.L’Ensemble Vocal d’Arles et la chorale A Piacere d’Avignon

se réunissent sous la baguette de Pascal Stutzmann pour chanter le Magnificat du compositeur britannique John Rutter.

Pas moins de 90 choristes soutenus par un orchestre de 30 musiciens pour donner toute l’ampleur qu’exige cette musique qui navigue entre période jazzy, chœur classique et chant grégorien. .

Église Saint-Julien 34 rue du 4 septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 69 03 78 eva.chorale@gamail.com

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English :

Concert with 90 choristers and 30 musicians conducted by Pascal Stutzmann.

L’événement Magnificat de Rutter Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles