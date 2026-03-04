Trouvailles #1, Jardins de La Verrerie, Arles

Trouvailles #1 Samedi 13 juin, 17h00 Jardins de La Verrerie Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Pour la septième année consécutive, le tiers-lieu fait briller l’été dans les jardins de la Verrerie. C’est le temps des (re)Trouvailles ! Simple comme la joie de tomber sur une coccinelle cachée sous un brin d’herbe

Les Trouvailles 2026 à la Verrerie auront lieu les 13 juin, 4 juillet et 19 septembre, de 17h jusqu’au coucher du soleil dans les jardins !

La programmation des Trouvailles 2026 sera bientôt révélée : ateliers, concerts, balades et petites surprises au fil des jardins… pour petits et grands, et pour tous ceux qui ont envie de rêver, explorer et s’émerveiller à La Verrerie

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/destinationtierslieu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la.verrerie.tierslieu »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@laverreriearles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laverreriearles.fr/category/les-trouvailles/ »}, {« type »: « email », « value »: « programmation@laverreriearles.fr »}]

3 dates en juin-juillet-septembre pour fêter les (re)Trouvailles !