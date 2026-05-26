La soirée du Break Le Break Arles Arles
La soirée du Break Le Break Arles Arles samedi 13 juin 2026.
Arles
La soirée du Break
Samedi 13 juin 2026 de 18h à 1h. Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
LA soirée de l’année se prépare au Break… et vous n’allez pas vouloir la manquer !
Imaginez le soleil qui descend doucement, un verre à la main, les grillades qui tournent, les premiers sets qui vous ambiancent…
Le Break vous donne rendez-vous le 13 juin pour une soirée exceptionnelle DJ set non-stop, bar, grillades !
On vous balance la programmation des DJ très rapidement… Vous allez être surpris ! .
Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 83 03 94
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English :
THE party of the year is coming up at Break… and you’re not going to want to miss it!
L’événement La soirée du Break Arles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arles
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