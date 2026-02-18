Christian Lacroix dessinateur Musée Réattu Arles

Christian Lacroix dessinateur

Du 04/07 au 04/10/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Dernière entrée 17:30. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Lundi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

2026-07-04

Un Christian Lacroix inédit le dessin au cœur de la création.



Cet été, le musée Réattu dévoile un volet méconnu du travail de Christian Lacroix le dessin, matrice de toute son œuvre.

L’exposition réunit un ensemble exceptionnel de dessins inédits prêtés par l’association Archives Patrimoine Monsieur Christian Lacroix , ainsi que les 69 dessins de haute couture déposés au musée entre 2015 et 2024.



Une traversée de l’enfance à la création consacrée

L’exposition retrace le parcours graphique de l’artiste, des premiers dessins conservés depuis l’enfance aux esquisses réalisées pour la haute couture et le prêt-à-porter, en passant par ses illustrations le taureau, l’histoire de la mode, le costume de scène, etc.



Le dessin, geste essentiel

Pour Christian Lacroix, le dessin n’est pas une étape mais un langage. Crayon, encre, gouache, collage ou palette graphique noircir une feuille est une pratique quotidienne, spontanée, qui se prolonge vers la peinture et la céramique.



Citations clés de l’artiste

Je n’ai jamais eu en tête de devenir peintre, mais toujours de dessiner au service d’un projet. — Christian Lacroix, L’Express, 2010

J’ai commencé très tôt à illustrer des livres et même des romans entiers. — Télérama.fr, 2018 .

Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58 musee.reattu@ville-arles.fr

English :

An original Christian Lacroix: drawing at the heart of creation.

This summer, the Musée Réattu unveils a little-known aspect of Christian Lacroix’s work: drawing, the matrix of his entire oeuvre.

