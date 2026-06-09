Rencontres du troisième type | Plein air Croisière Arles

Arles

Rencontres du troisième type | Plein air

Jeudi 2 juillet 2026 de 21h45 à 0h30. Croisière 2b, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:45:00

fin : 2026-07-02 00:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Projection en plein air à Croisière (63 Bd Émile Combes), présentée par l’équipe du cinéma

Avec la sortie de Disclosure Day, voici l’occasion de (re)découvrir deux autres immenses films avec lesquels Spielberg visitait nos liens aux mondes extraterrestres

Synopsis

Pendant qu’une coupure d’électricité paralyse la ville, Roy Neary, un réparateur de câbles de l’Indiana, voit une soucoupe volante passer au-dessus de sa voiture. Barry Guiler, un petit garçon de quatre ans, est, quant à lui, réveillé par le bruit de ses jouets qui se mettent en marche. Dans le monde entier, d’autres personnes assistent avec étonnement à des événements aussi spectaculaires qu’inexplicables.



De Steven Spielberg

Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr .

Croisière 2b, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Outdoor screening at Croisière (63 Bd Émile Combes), presented by the cinema team.

With the release of Disclosure Day, here’s an opportunity to (re)discover two other great films in which Spielberg explored our connection to extraterrestrial worlds.

L’événement Rencontres du troisième type | Plein air Arles a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Arles