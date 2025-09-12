Pegoulado Défilé en costume traditionnel Arles

Pegoulado Défilé en costume traditionnel Arles vendredi 3 juillet 2026.

Pegoulado Défilé en costume traditionnel

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 21h. Centre ville Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Symbole d’Arles en Fête toute la ville participe à ce passo carriero (défilé) en costume qui aboutit aux Arènes pour une grand final. Familles, groupes, jeunes ou vieux, tous attendent ce moment où se retrouve l’âme arlésienne.

Gardians, groupes traditionnels de la ville et d’ailleurs, enfants, … près d’un millier de costumes et tout Arles dans la rue pour cette soirée exceptionnelle. La meilleure et la plus belle des soirées pour connaître vraiment la ville. Des textes en attestent la pratique dès 1830, mais la Pegoulado, spontanée ou non, est probablement bien antérieure. Pour des raisons festives, politiques ou autres (passage du chemin de fer, inauguration du Pont de Trinquetaille), la population sortait dans la rue et y déambulait.



– à partir de 20h00 rassemblement/ place Gabriel Péri pour les chevaux, place des Pescaïres pour les attelages, bd Clemenceau (trottoir côté canal) pour les groupes

– 21h00 défilé /

départ bd Clemenceau à partir de Gambetta, bd des Lices, Croisière, montée Vauban, rond-point des Arènes jusqu’à l’arrastre

arrivée Arènes, en entrant par le tunnel de l’arrastre

La descente du rond-point des Arènes vers l’arrastre se fera côté boutique de souvenirs pour les groupes et côté Major pour les cavaliers, le Règne, les porte-drapeaux.

– 22h00 final du défilé, spectacle/ Arènes d’Arles



Centre ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Symbol of Arles en Fête: the whole town takes part in this passo carriero (parade) in costume which ends in the Arènes for a grand finale. Families, groups, young and old, all await this moment where the soul of Arles is found.

German :

Symbol von Arles en Fête: Die ganze Stadt nimmt an diesem Passo Carriero (Umzug) in Kostümen teil, der in der Arena zu einem großen Finale führt. Familien, Gruppen, junge und alte Menschen, alle warten auf diesen Moment, in dem sich die arlesische Seele wiederfindet.

Italiano :

Simbolo di Arles en Fête: tutta la città partecipa a questo passo carriero in costume che termina nelle Arènes per un gran finale. Famiglie, gruppi, giovani e vecchi, tutti aspettano questo momento dove si trova l’anima di Arles.

Espanol :

Símbolo de Arles en Fête: toda la ciudad participa en este passo carriero (desfile) disfrazado que termina en las Arènes para un gran final. Familias, grupos, jóvenes y mayores, todos esperan este momento donde se encuentra el alma de Arles.

