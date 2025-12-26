Les Suds à Arles, Jardin d’été Arles

Les Suds à Arles

Du 13/07 au 19/07/2026 tous les jours. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-19

2026-07-13

Reconnu pour son état d’esprit populaire le festival fait vibrer la ville au rythme des plus grandes voix et sonorités du monde des plus festives aux plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !

Depuis 1996, les musiques du monde s’invitent aux SUDS, à ARLES. 7 jours et 6 nuits de concerts, de 9h à 4h du matin, au coeur de ses monuments classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, d’une friche en cours de réhabilitation, ou encore sur les places ombragées des quartiers emblématiques de la belle Arlésienne !



Vibrez au rythme des plus grandes voix et sonorités du monde des plus festives aux plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !



Le Festival Les SUDS à ARLES, c’est aussi des Stages & Master classes de musique, de danse, de chant, d’art de vivre… animés par des artistes de renom et des pédagogues reconnus dans leur domaine, qui s’adressent à tous du néophyte au professionnel en passant par le jeune public. Tous les stages se déroulent en centre ville, à deux pas des lieux de concerts du festival. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

English :

Every summer since 1996, the SUDS festival in ARLES has transformed the ancient city into a real crossroads of world cultures.

