Mademoiselle | Rencontre exceptionnelle avec Park Chan-Wook, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Informations pratiques

Mademoiselle | Rencontre exceptionnelle avec Park Chan-Wook Vendredi 10 juillet, 16h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Réservation possible seulement en caisse du cinéma.

Synopsis :Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…

Réalisation : Park Chan-Wook

Casting : Kim Min-Hee, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha

Interdit – 12 ans avec avertissement, version longue (2h47)

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Park Chan-Wook est à Arles pour présenter son exposition « Par un matin calme » à la Fondation Lee Ufan, dans le cadre des Rencontres de la Photographie. En partenariat avec la Fondation Lee Ufan. Park Chan-Wook Rencontres photographies d’Arles